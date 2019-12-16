Kırklareli'ndeki akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesi davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada akaryakıt istasyonu sahibi Suat Kayalı'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir Çelik, babası Mehmet Çelik, tutuksuz sanıklar S. Çelik, Ö. Çelik ve Ezgin Çelik ile maktul Suat Kayalı'nın eşi Jale ve oğlu Serhat Kayalı katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek, esas hakkında mütalaasını sundu.

Sanık Kadir Çelik, savunmasında, ağır tahrik altında cinayeti işlediğini, pişman olduğunu belirterek, "Biz borcumuzu yapılandırmak için oraya gitmiştik. Senet düzenlemiştik. 330 bin lira borcumuz vardı ve borç karşılığında da Suat Kayalı'ya arsa vermiştik. Bunun yanında da 70 bin lira ödeme yapmıştık. Borcumuzdan düşmemiş, tartışma çıktı ve olay gerçekleşti. Ama hiçbir şekilde yağma suçuna ilişkin bir girişimimiz olmadı. Bu suçu kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.