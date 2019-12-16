HABER

Kırklareli'ndeki akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kırklareli'ndeki akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesi davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada akaryakıt istasyonu sahibi Suat Kayalı'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir Çelik, babası Mehmet Çelik, tutuksuz sanıklar S. Çelik, Ö. Çelik ve Ezgin Çelik ile maktul Suat Kayalı'nın eşi Jale ve oğlu Serhat Kayalı katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek, esas hakkında mütalaasını sundu.

Sanık Kadir Çelik, savunmasında, ağır tahrik altında cinayeti işlediğini, pişman olduğunu belirterek, "Biz borcumuzu yapılandırmak için oraya gitmiştik. Senet düzenlemiştik. 330 bin lira borcumuz vardı ve borç karşılığında da Suat Kayalı'ya arsa vermiştik. Bunun yanında da 70 bin lira ödeme yapmıştık. Borcumuzdan düşmemiş, tartışma çıktı ve olay gerçekleşti. Ama hiçbir şekilde yağma suçuna ilişkin bir girişimimiz olmadı. Bu suçu kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Diğer tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Taraf avukatlarının da beyanlarının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin tutuklu sanık Kadir Çelik'in "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 8 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Ezgin Çelik'in "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildiğini belirtti.

Tutuklu sanık Mehmet Çelik ile diğer tutuksuz sanıklar S. Çelik ve Ö. Çelik'in hakkındaki tüm suçlardan beraatini kararlaştırıldı.

Mahkemece tutuklanmasına karar verilen Ezgin Çelik de duruşma salonunda hazır bulunan polis ekiplerince gözaltına alınarak Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ezgin Çelik, işlemlerin ardından Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 2015 yılında bir inşaat şirketinde akaryakıt istasyonu sahibi Suat Kayalı (55), silahla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktıÇikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı
İnegöl’de TOKİ başvuruları başladıİnegöl’de TOKİ başvuruları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1. Ağır Ceza Mahkemesi cinayet duruşma Sua Kayalı tutuklu

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

Şırınga çikolata yüzünden ölen Mert'le ilgili yeni gelişme! Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Yok artık! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Şehit babasına, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Rehin aldığı eşinin kafasını defalarca demire vurmuş

Rehin aldığı eşine yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.