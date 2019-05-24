HABER

Kırklareli'ndeki balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Valilik: - "Numunelerin analiz sonuçları doğrultusunda Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerinin gerçekleştiği konusunda gelen şikayetler ve basında çıkan haberler üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin derede incelemelerde bulundukları anımsatıldı.

Balık ölümü gerçekleşen Değirmencik köyü ile Asilbeyli köyü arasında bulunan dere boyunca denetimler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Bu dereye deşarjı olabilecek bazı işletmelerden de akredite olmuş laboratuvar yetkilileri tarafından numuneler alınmıştır. Numunelerin analiz sonuçları doğrultusunda Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir." denildi.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
İş adamından geleneksel iftar yemeğiİş adamından geleneksel iftar yemeği
Serada 500 çeşit kaktüs yetiştiriyorSerada 500 çeşit kaktüs yetiştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama balık ölüm

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşinin kocasının otomobilini yaktı!

İntikamın böylesi! Eski eşinin kocasına kızdı bakın ne yaptı

MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı!

Az önce duyuruldu! Ümit Emrah Köse yakalandı

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Diyarbakır'da ele geçirildi, tam bin 400 yıllık! Üzerindeki motifler...

Tam bin 400 yıllık! Üzerindeki motifler...

Süper Loto sonuçları 23 Mayıs: Devir miktarı 12 milyonu geçti!

Devir miktarı 12 milyonu geçti!

Cuma mesajları 24 Mayıs - Ramazan'ın 3. Cuma günü için resimli Cum a mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.