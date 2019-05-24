Kırklareli'ndeki balık ölümleri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerinin gerçekleştiği konusunda gelen şikayetler ve basında çıkan haberler üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin derede incelemelerde bulundukları anımsatıldı.

Balık ölümü gerçekleşen Değirmencik köyü ile Asilbeyli köyü arasında bulunan dere boyunca denetimler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Bu dereye deşarjı olabilecek bazı işletmelerden de akredite olmuş laboratuvar yetkilileri tarafından numuneler alınmıştır. Numunelerin analiz sonuçları doğrultusunda Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir." denildi.

