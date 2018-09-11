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Kırklareli'ndeki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

Kız kardeşiyle birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabey ile babası tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kız kardeşiyle birlikte yaşayan kişi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabey ile babası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Akalar Mahallesi'nde kızı Tuğba Y. (27) ile iki yıldır birlikte yaşadığı ifade edilen Caner A'yı (34) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba A.Y. (53) ile ağabey A.Y'nin (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette ifade vermeyen baba A.Y. ile ağabey A.Y, sağlık kontrolünün ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Özel Harekat aracıyla adliyeye getirildi.

Ağabey A.Y, savcılık sorgusunda, iki cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, Baba A.Y. savcılıkta, Caner A.'nın kızıyla nikah kıyması için ikna etmek amacıyla yanlarına gittiğini iddia etti.

Baba ve oğlu savcılıktaki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ardından Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Bu arada öldürülen Caner A'nın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve bir çocuğunun olduğu öğrenilen Caner A'nın, "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlamalarından kaydının bulunduğu, Tuğba Y'nin hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan 2 kez işlem yapıldığı belirtildi.

- Olay

Dün, Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokağı'nda Tuğba Y. (27) ve iki yıldır birlikte yaşadığı ifade edilen Caner A. (34) silahla vurulmuş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çift, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 34 AE 4499 plakalı otomobille kaçan Tuğba Y'nin babası A.Y. (53) ile ağabeyi A.Y (30) İstanbul yolunda yakalanarak, gözaltına alınmıştı.

Aramada, suç aleti olduğu değerlendirilen silah ağabey A.Y'nin üzerinden çıkmıştı.

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