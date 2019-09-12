Kırklareli'ndeki cinsel taciz iddiası

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, itiraza konu tahliye kararının gerekçesiyle usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, sanığın serbest kalması talebinde bulundu.

Dosya kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile katılan müşteki vekilleri, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.A'nın yeniden tutuklanması için 2. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Sanık S.A. da savunmasında, tutuksuz yargılandığı sürede hakkındaki adli kontrol kararlarına uyduğunu belirtti.

Tutuklama talebinin reddedilmesini isteyen S.A. "Ben zaten suç işlemedim. Suçsuz yere yargılanıyorum. Ayrıca bu süreçte hakkımda tutuklama talep edilmiş. Tutuklama talebinin reddedilmesini ve hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatının da savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

- İddianame

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki ilkokulda öğrenim gören 7 kız öğrenci, kantin işletmecisi S.A.'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söylemesi üzerine aileler, Demirköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

S.A hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, cinsel taciz suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, sanık, tutukluluk ara değerlendirmesi sürecinde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

