Kırklareli'ndeki FETÖ davaları

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılanan eski polis memuru 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Mustafa Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kaya, hiç kimseyi dinlemediğini ve kayıt altına almadığını iddia etti.

Haydar Meriç'in teknik ve fiziki takip çalışmalarına da katılmadığını ileri süren Kaya, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatının da savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından beraatini, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.