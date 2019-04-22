Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davalarında karar

Geçen yıl böbreğini satılığa çıkaran adam bu kez ciğerini de ortaya koydu

Geçen yıl böbreğini satılığa çıkaran adam bu kez ciğerini de ortaya koydu

Kimyasal ilaçlar arıların ölmesine neden oluyor

Kimyasal ilaçlar arıların ölmesine neden oluyor

Sanık avukatının da savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

FETÖ ile bir bağının bulunmadığını savunan İ.Ç, beraatini talep etti.

Memur raporlarındaki paraflarla alakalı dinlenen kişileri İstihbarat Şubesi'ne geçmeden önce tanımadığını iddia eden İ.Ç, hazırlanan memur raporlarının da usulsüz olduğunu bilmediğini savundu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık İ.Ç, hiçbir zaman suç işleme kastı ile hareket etmediğini ileri sürdü.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmaların ilkinde, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan tutuksuz sanık polis memuru İ.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında 7 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, bir mağdurun şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Aynı mahkemece aynı dava dosyasından ayrılarak yargılaması yapılan tutuksuz sanık H.Ş. SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine karar verilen İ.Ç, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 11 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet savcısının sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı eski savunmalarını tekrar eden M.K, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 4 mağdura yönelik "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatine, 7 mağdura yönelik ise "görevi ihmal" suçundan toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan diğer duruşmalarda da emekli polis memurlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar R.R, Ö.B, T.Ç, A.T, M.L ve M.Ç, ayrı ayrı hakim karşısına çıktı.

"Görevi ihmal" suçundan yargılanan R.R. 1 yıl 5 ay 15 gün, T.Ç. ve Ö.B. 7 ay 15'er gün, A.T. 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar M.Ç. ve M.K. ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', "silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından beraat etti.

M.Ç ve M.K. hakkında verilen kararların kesinleşmesinin ardından "görevi ihmal" suçundan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

