Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davası

Yeltepe, önceki celse maktul Haydar Meriç ve diğer müştekiler hakkında 2010, 2011 ve 2012 yılları arasında düzenlenen istihbarat raporlarının Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesi müzekkeresine, raporların gizlilik içerdiği gerekçesiyle verilemeyeceği cevabının geldiğini bildirdi.

Duruşmada sanık avukatı ve hazine avukatı da hazır bulundu.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, "konut dokunulmazlığını ihlal", ''resmi belgede sahtecilik'', "kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılanan eski polis memuru tutuklu sanık İzzet Otyakmaz katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, mütalaasında, sanık Otyakmaz'ın "konut dokunulmazlığını ihlal", ''resmi belgede sahtecilik'', "kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Otyakmaz, gelen belgeler ile mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, istihbarat raporları olmadan savunma yapamayacağını söyledi.

Raporların suçsuzluğunun kanıtı olan deliller olduğunu ileri süren Otyakmaz, masumiyetini başka türlü ortaya koyamayacağını belirtti.

Sanık Otyakmaz, 2,5 yıldır tutuklu bulunduğunu, mahkemeyi uzatma gibi bir niyetinin olmadığını, bir sonraki celse hazırlanarak savunma yapmak istediğini belirtti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla 24 Aralık tarihine ertelendi.

