Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek’in yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaybetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan Şimşek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma, mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başladı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Şimşek'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Şimşek, gelen belgelere ve mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, Haydar Meriç'in legal yollarla arandığını öne sürdü.

Seçim dönemi olduğu gerekçesiyle mahkemeden il genelinde arama kararı alındığını ileri süren Şimşek, karar olmasaydı Meriç'i arayamayacaklarını iddia etti.

Hakkındaki delilleri ceza infaz kurumunda inceleyemediği belirten Şimşek, hazırlanamadığını ve savunma yapmayacağını söyleyerek, savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme, Şimşek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Ocak 2019'a erteledi.

