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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli iken ihraç edilen polis memurunun yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli iken ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'in yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaybetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Güneş ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanığın beyanlarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ve kamera ile kayıt altına alınmasına karar verildi. Duruşmada sanık ve avukat savunmaları bilirkişi tarafından kamera ile kaydedildi.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla devam eden duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanık Güneş'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Güneş, savunmasında, haksız bir şekilde sahte evraklardan dolayı yargılandığını ileri sürdü.

Müfettişlerin soruşturma aşamasında hazırladığı ve topladığı delillerde ıslak imzaların silindiğini iddia eden Güneş, asıl delillerin toplanarak yargılamanın yeniden yapılmasını talep etti.

Haydar Meriç'i öldürülmeden önce son 20 gün İstihbarat Karşı Koyma Şubesinde görevliyken kendisinin dinlediğini kabul eden Güneş, ''Bu dinlemelerde hukuksuz hiçbir şey yoktur. Ben Haydar Meriç'in öldürüldükten sonra kayıtlarını daha detaylı dinlemeye çalıştım. Konuyu çözmek istiyordum ama şubedeki FETÖ'cüler tarafından engellendim ve onlar tarafından müfettişlere verilen sahte evraklardan dolayı da yargılanıyorum.'' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, zaman zaman savunması sırasında sesini yükselttiği ve kağıtlara vurduğu gözlemlenen Güneş'e tepki göstererek, ''Sakin ol. Öyle çat çut kağıtlara vurma, ses çıkartma.'' dedi.

Savunmaların ardından ara verilen duruşmada mahkeme, Güneş'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 21 Ocak 2019 tarihine ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Haydar Meriç istihbarat

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