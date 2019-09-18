Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davası

Yeltepe, sanık Köksal'a, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yeniden yargılanacağını bildirdi.

Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin bozma ilamı ve gelen belgeler okundu.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından ana dosyadan ayrılarak 31 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilen, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinden ihraç edilen eski polis memuru tutuklu sanık Köksal ile Cumhurbaşkanlığı adına hazine avukatı katıldı.

Sanık Köksal, ifadesinde, yargı reformu gereği tahliyesine karar verilmesini istedi.

Haydar Meriç'e yönelik çalışmaların mahkeme kararı ile yapıldığını savunan Köksal, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin aldığı mahkeme kararı gereği Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli'ne görevlendirildiğini iddia etti.

Kendisinin de sanık olarak yargılandığı Ankara'daki FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davasında daire başkanları dışında herkesin tutuksuz yargılandığını hatırlatan Köksal, İstanbul'da görülen Haydar Meriç cinayetine yönelik duruşmada ise kendisiyle ilgili hiçbir bilgi ve belge bulunmadığını ileri sürdü.

Avukatı eşliğinde savunma yapmak istediğini belirten Köksal, bozma ilamına ilişkin savunma yapmak için süre istedi.

Köksal, hukuksuz hiçbir girişimde bulunmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık Köksal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Köksal'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 27 Ocak 2020'ye erteledi.