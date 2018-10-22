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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde eski polis memuru 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli eski polis memurunun yargılandığı davada karar verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'', ''kişisel verilerin kaydedilmesi'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli eski polis memuru Kahraman Küllücek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'', ''kişisel verilerin kaydedilmesi'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Küllücek, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürdü. Hiç kimseyi dinlemediği ve verileri de kaydetmediğini öne süren sanık, yapılan faaliyette de konut dokunulmazlığı ihlali suçu oluşmadığını savundu.

Küllücek, sadece fiziki takip çalışmasına katıldığını, Haydar Meriç'in evine hiçbir zaman girmediği iddia etti.

Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yaptı.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'' suçundan 5 ay, ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' suçundan 10 ay, ''konut dokunulmazlığını ihlal'' suçundan 2 yıl 6 ay, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Sanık Küllücek, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'' suçundan ise beraat etti.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ/PDY Haydar Meriç

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