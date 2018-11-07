Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli iken ihraç edilen polis memuru Faruk Aslan'a, 11 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "sahtecilik" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan Aslan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Savcı, sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatını, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "sahtecilik" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Aslan, savunmasında, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti. Kimseyi dinlemediğini ileri süren Aslan, beraatını ve tahliyesini istedi.