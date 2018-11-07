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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

İhraç edilen polis memuru, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "sahtecilik" suçlarından 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli iken ihraç edilen polis memuru Faruk Aslan'a, 11 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "sahtecilik" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan Aslan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Savcı, sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatını, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "sahtecilik" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Aslan, savunmasında, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti. Kimseyi dinlemediğini ileri süren Aslan, beraatını ve tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatına karar verdi.

Sanığı, 3 kişiye yönelik "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "sahtecilik" suçlarından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, Aslan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlamasıyla Burdur'da devam eden yargılaması dolaysıyla bu suçtan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli iken ihraç edilen eski polis memuru Faruk Aslan'ın dosyası, cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ/PDY istihbarat

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