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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru Abdül Köksal'a 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli iken meslekten ihraç edilen polis memuru Abdül Köksal’a 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaybetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından yargılanan eski polis memuru tutuklu sanık Köksal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.

Sanık Köksal, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Meriç'e yönelik teknik takip ile 2011 yılındaki bir günlük fiziki takip ile suçlandığını anlatan Köksal, tüm faaliyetlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin kararı açıkladı.

Yeltepe, Köksal'ın "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mahkeme PDY

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