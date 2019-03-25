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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 21:56 | Son Güncelleme

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen eski komiser Emrah Uslu'ya 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında eski komiser Emrah Uslu, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen komiser Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.

Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Uslu'nun ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatini, ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Uslu, duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasından önce reddihakim talebinde bulundu.

Ara karar oluşturan mahkeme heyeti, sanığın talebini, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

Uslu, savunmasında, isnat edilen tüm suçların delilsiz ve yersiz olduğunu iddia etti.

İddianamede ve mütalaada yer alan hiçbir suçu işlemediğini ileri süren Uslu, İstanbul'dan Haydar Meriç'in fiziki takibine destek vermek amacıyla görevlendirildiklerini savundu.

Uslu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada heyet adına kararı açıklamayan Mahkeme Başkanı Yeltepe, sanık Uslu'nun ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine, ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından 14 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini bildirdi.

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FETÖ/PDY karar usülsüz dinleme

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