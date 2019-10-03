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Kırklareli’ndeki korkunç olayda 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde iddiaya göre bir kız çocuğunun istismar edilmesi sonucu dünyaya gelen, ardından da mezarlığa gömülen bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklanırken geri kalan 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Mezarlığı’nda bebek cesedi bulunmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesinin 14 yaşındaki S.B.

Kırklareli’nde iddiaya göre bir kız çocuğunun istismar edilmesi sonucu dünyaya gelen, ardından da mezarlığa gömülen bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklanırken geri kalan 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Mezarlığı’nda bebek cesedi bulunmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesinin 14 yaşındaki S.B. olduğunu tespit etti. Bebeği doğuran S.B. (14) ile annesi A.D.’yi gözaltına alan polis, kız çocuğunu istismar ettiği öne sürülen A.C. (18), babası E.C. (47), annesi K.C. (43), kız çocuğunun babaannesi G.D. (59) ve teyzesi S.Ö. (44) ile akrabaları S.B.’yi de gözaltına aldı.
Doğum yapan kızın annesi A.D. ifadesinde, kızının evde doğum yaptığını, ardından bebeği kızı ve kızına cinsel istismarda bulunan A.C. ile birlikte mezarlıktaki bir mezara gömdüklerini itiraf etmişti. Bu itirafın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelileri de gözaltına alarak ifadelerine başvurmuştu. İfadelerinin ardından tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kız çocuğunu istismar ettiği öne sürülen A.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken olaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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