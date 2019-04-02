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Kırklareli'ndeki seçim sonuçlarına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kırklareli'ndeki seçim sonuçlarına itiraz

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Elbetteki herkes hak arayışı içerisinde olabilir. Hiç kimse emeğinin zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güvenin, verilen oyların heba olmasını istemez. Buna ben de katılıyorum, en başta ben istemem." dedi.

Kesimoğlu, belediye önünde düzenlediği basın toplantısında, 248 oy fark ile Kırklareli Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olarak seçildiğini söyledi.

Barış ve kardeşlik duyguları içerisinde seçim sürecinin tamamladığını anımsatan Kesimoğlu, sonuçlara itiraz olduğunu anımsattı.

Herkesin hak arayışında olduğunu dile getiren Kesimoğlu, "Elbetteki herkes hak arayışı içerisinde olabilir. Hiç kimse emeğinin zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güvenin, verilen oyların heba olmasını istemez. Buna ben de katılıyorum en başta ben istemem. Yapılan seçimlerde ıslak imzalı 170 sandığa ilişkin tutanak var. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri hepsi burada örnekleri var. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulunda toplandı ve birleştirme tutanağı ortaya çıktı. Bu sonuca göre 248 farkla ben Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazanmış oluyorum." diye konuştu.

İtirazda bulunanların sandıkların yeniden sayılması talebi olduğunu hatırlatan Kesimoğlu, "İptal edilen oyların tamamına yakını benim oyumdur. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Kimse emeğini sömürmez, kimse hakkın kaybolmasına izin vermez. Bana da 17 bin Kırklarelili seçmeni oy vermiştir beni desteklemiştir. Ben de onların hakkını zayi ettirmem, emeklerin sonuna kadar arkasındayım." dedi.

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Bağımsız itiraz Mehmet Siyam Kesimoğlu seçim

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