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Kırklareli'ndeki seçime itirazlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:42 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP, İl Seçim Kurulunun, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararı iptal etmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sundu - Kırklareli İl Seçim Kurulu ve Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe: - " İyi incelendiğinde kararın İl Seçim Kurulu üyesi hakimler tarafından alındığı, şahsımın karara muhalif kalarak İlçe Seçim Kurulu kararının uygun olduğuna, sayımını devam etmesine yönelik muhalefet oyu verdiğim görülecektir

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti ve MHP, İl Seçim Kurulu'nun, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararı iptal etmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itiraz dilekçesi sundu.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan, belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının, İl Seçim Kurulunca iptal edildiğini hatırlattı.

Alınan kararla ilgili YSK'ya itiraz dilekçesiyle başvurduklarını belirten Çiler, kararın bugün sonuca bağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Oyların yeniden sayılması için yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildiren Çiler, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini aktardı.

- İl Seçim Kurulu Başkanı Yeltepe'den açıklama

Bu arada Kırklareli İl Seçim Kurulu ve Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe de yazılı açıklama yaptı.

Yeltepe, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimiyle ilgili başkanı olduğu Kırklareli İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı hukuki kararlardan dolayı 3 Nisan'da sosyal medyada ve yayın organlarında bazı iddiaların yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İl Seçim Kurulu Başkanı tarafından İlçe Seçim Kurulu kararının kaldırıldığı, sayımı durdurma kararı verdiğim iddia olunmuş ise de iyi incelendiğinde kararın, İl Seçim Kurulu üyesi hakimler tarafından alındığı, şahsımın karara muhalif kalarak İlçe Seçim Kurulu kararının uygun olduğu, sayımını devam etmesine yönelik muhalefet oyu verdiğim görülecektir."

Kırklareli'nde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı. Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı. Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yeniden sayım kararının iptali için İl Seçim Kuruluna müracaat etmiş, itiraz üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılması kararını uygun bulmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Oy sayım seçim

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