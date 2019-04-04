Kırklareli'ndeki seçime itirazlar

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti ve MHP, İl Seçim Kurulu'nun, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararı iptal etmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itiraz dilekçesi sundu.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan, belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının, İl Seçim Kurulunca iptal edildiğini hatırlattı.

Alınan kararla ilgili YSK'ya itiraz dilekçesiyle başvurduklarını belirten Çiler, kararın bugün sonuca bağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Oyların yeniden sayılması için yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildiren Çiler, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini aktardı.

- İl Seçim Kurulu Başkanı Yeltepe'den açıklama

Bu arada Kırklareli İl Seçim Kurulu ve Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe de yazılı açıklama yaptı.

Yeltepe, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimiyle ilgili başkanı olduğu Kırklareli İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı hukuki kararlardan dolayı 3 Nisan'da sosyal medyada ve yayın organlarında bazı iddiaların yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: