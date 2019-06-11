KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya'dan Kırklareli'nin Kıyıköy beldesine deniz altından yapılan 960 kilometrelik doğal gaz ana boru hattından sonra buradan Bulgaristan'a geçecek hattın ikinci kısmının yapımının sürdüğünü belirterek, "Şu anda çok önemli bir hat yapılıyor. Türk Akımı, dünya için stratejik bir önem taşıyor." dedi.

Vali Bilgin, Kavaklı beldesindeki Türk Akımı Kara Kısmı-2 Doğal Gaz Boru Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Şantiyeyi gezen Bilgin, yaptığı açıklamada, Türk Akımı'nın Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Projeyi önemsediklerini belirten Bilgin, Türk Akımı Kara Kısmı-2 Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Çalışmalarda dünyadaki son teknolojinin kullanıldığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Türk Akımı kara kısmıyla ilgili birinci ve ikinci faz olarak ayrılmış. Rusya'dan Kıyıköy'e gelen ana hattan 960 kilometrelik denizden geçen hattan sonra kalan kara kısmıyla ilgili Vize, Pınarhisar, Kırklareli ve Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünden Bulgaristan'a geçecek hattın yapılacak olan ikinci kısım aşamasındayız. Şu anda çok önemli bir hat yapılıyor. Türk Akımı, dünya için stratejik bir önem taşıyor. Burası da Avrupa'ya giden hattın yapıldığı nokta. Burada Türk mühendislerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar."