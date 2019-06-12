Kırklareli'ne Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türkiye'nin hayvan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kırklareli'nde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracağız. " dedi.

Vali Bilgin, İl Genel Meclisi toplantısında, Kavaklı beldesinde 9 bin 800 dekarlık bir alanda OSB kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

OSB için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 30 milyon lira katkı sağlanacağını belirten Bilgin, bu projeyi çok önemsediklerini aktardı.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin her ilde olmadığını ifade eden Bilgin, "İhtisas OSB'leri çok yaygın değil. Türkiye'nin hayvan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kırklareli'nde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. Burada öncelikle yöremizde süt üretimi yapan belli ölçekteki 25-30 baş hayvandan oluşan ilk aşamada 50 üreticinin bir araya geldiği bir OSB oluşturmayı planlıyoruz. Bu OSB ile kentimize ciddi bir katma değer sağlamış olacağız." diye konuştu.

Kırklareli'nde 4 OSB olduğunu anımsatan Bilgin, "Kırklareli'nde Tarıma Dayalı İhtisas OSB, gerçekten ilin ve hayvancılığın gelişimi için çok önemli." dedi.

Vali Bilgin, ardından meclis üyelerinin önerilerini dinledi.

