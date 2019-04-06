"Kırklareli'nin iradesi Kesimoğlu'nu göstermiştir"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandere, kentte itiraz üzerine oyların yeniden sayımının tamamlanmasına ilişkin, "Kırklareli'nin iradesi bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu göstermiştir." dedi.

Kalkandere, adliye binası önünde yaptığı açıklamada, yeniden sayım sonucunda bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun toplam geçerli 45 bin 645 oyun 17 bin 32'sini, MHP adayı Derya Bulut'un ise 16 bin 920'sini aldığını, 112 fark ile bağımsız aday Kesimoğlu'nun yarışı önde tamamladığını aktardı.

Yeniden sayım işlemlerinin üç gün sürdüğünü anımsatan Kalkandere, "Kırklareli'nin iradesi bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu göstermiştir. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve Kırklareli için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından adaylar Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Derya Bulut, adliye binasında birbirlerini tebrik etti.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, kazanmanın çok güzel bir şey olduğunu, bu seçimi ciddi emekler vererek kazandıklarını, her zaman hak, hukuk ve adaleti gözettiklerini ifade ederek, "Sevgi etrafında toplandık ve buluştuk. Çok çalıştık. Bir tarafta Cumhur İttifakı vardı, bir tarafta ise Millet İttifakı vardı. Siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık. Burada aldığımız sonuç sadece Kırklareli Belediye Başkanlığı seçilmesine ilişkin bir sonuç değil, Kırklareli'nin demokrasi anlayışının Türkiye'ye örnek olabilecek bir fotoğrafını ülke kamuoyuna sunmuş olduk." diye konuştu.