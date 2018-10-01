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Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

Demirköy ilçesinde sağanak nedeniyle İğneada beldesindeki Madara Deresi taştı - Taşkın nedeniyle Demirköy-İğneada kara yolu ulaşıma kapandı

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle İğneada beldesindeki Madara Deresi'nin taşması sonucu, Demirköy- İğneada kara yolu ulaşıma kapandı.

Demirköy'de devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü ilçede, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Madara Deresi'nin taşması sonucu Demirköy-İğneada kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı tarım arazilerinin de su altında kaldığı ilçede, sağanağın yarına kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
karayol Madara Deresi ulaşım

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