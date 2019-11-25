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Kırklareli'nin kıyıda köşede kalmış "lezzet durakları" için tanıtım atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Kırklareli'nin Lezzetlerini Türkiye Tanıyor" projesi kapsamında, yörenin az bilinen "lezzet durakları" sosyal medyada tanıtılıyor - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin: - "İyi ki gelmişim dediğimiz yerler var, biz bunları tanıtmak için bu çalışmayı yaptık"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Kırklareli'nin Lezzetlerini Türkiye Tanıyor" projesi kapsamında, yörenin pek bilinmeyen "lezzet durakları"nın sosyal medyada tanıtımı yapılıyor.

Proje çerçevesinde, az bilinen lezzet durağı 50 işletmeyi kapsayan bir çalışma başlatıldı. Turizmci, gazeteci ve blog yazarı Orkun Akman, kıyıda köşede kalmış, sadece bilenlerin gittiği işletmeleri tek tek ziyaret etti.

Akman, gastronominin saklı duraklarını ziyaretinde, önce bu lezzetleri tattı, sonra çektiği fotoğraflarla süslediği yorumlarını sosyal medyadan aktarmaya başladı.

Yaklaşık 3 ay süren ziyaretlerin ardından, Kırklareli'nin damak çatlatan lezzetleri Türkiye'nin yanı sıra dünyayla paylaşılmaya başlandı.

- "İyi ki gelmişim dediğimiz yerler tanıtıldı"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle az tanınmış lezzet duraklarını Türkiye ve dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

Çok zengin bir gastronomiye sahip Kırklareli'nin kıyıda köşede kalmış lezzet duraklarının proje sayesinde daha görünür kılındığının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Köy ve beldelerimizdeki lezzetlerimizin tanıtımı konusunda bir eksiklik olduğunu fark ederek, köy turizmi, ekoturizm ve kır turizmi dediğimiz alanlarda çalışma yaparak, kentin yöresel değerlerini ortaya çıkarmak istedik. Bunları dijital alanda kayıt altına aldık. Bu kapsamda az tanınmış restoran ve mekanları ziyaret ederek, bunları tanıtmaya çalıştık. Özellikle gastronomi anlamında tanıtım yaptık. Kırklareli'nin köylerinde ve ilçelerinde farklı destinasyonlarda et, balık ve diğer yöresel ürünleri yerinde tadılarak, çekimleri yapıldı. Bunu yaparken de o an sosyal medyadan canlı yayınlar yapıldı. Bu lezzetleri tek tek çekerek, kayıt altına aldık. 'İyi ki gelmişim' dediğimiz yerler var, biz bunları tanıtmak için bu çalışmayı yaptık. Kırklareli'nin lezzetlerini Türkiye'nin tanımasını istiyoruz."

- "Pınarhisar'da oğlak, Büyükmandıra'da tavuk çevirme..."

Orkun Akman ise saha çalışmasının çok heyecanlı ve keyifli geçtiğini anlattı.

Yaklaşık 3 ayda 50 mekan taraması yaptığını belirten Akman, "Köylerde, beldelerde, yol üstünde, kıyıda köşede kalmış mekanların taramasını gerçekleştirdik." dedi.

Çekilen görselleri sosyal medya üzerinden paylaşarak lezzetlerin tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Akman, şöyle devam etti:

"Kırklareli lezzetlerinin sadece köfteden ibaret olmadığını gördük. Kırklareli'nin köftesi de kendi içerisinde meşhurlaşıyor. Ahmetbey köftesi bunlardan biri, Pehlihanköy ve Büyükmandıra var. Evet köfteler çok leziz ama bunların dışında da çok önemli tatlar var. Kağıt kebabı, Pınarhisar'da oğlak, Büyükmandıra'da tavuk çevirme var mesela. Bu büyük bir adımdı. Tanıtımla zannediyorum ki Kırklareli gastronomi turizminden payına düşeni fazlasıyla alacak."

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