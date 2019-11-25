Kırklareli'nin kıyıda köşede kalmış "lezzet durakları" için tanıtım atağı

Çok zengin bir gastronomiye sahip Kırklareli'nin kıyıda köşede kalmış lezzet duraklarının proje sayesinde daha görünür kılındığının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

Proje çerçevesinde, az bilinen lezzet durağı 50 işletmeyi kapsayan bir çalışma başlatıldı. Turizmci, gazeteci ve blog yazarı Orkun Akman, kıyıda köşede kalmış, sadece bilenlerin gittiği işletmeleri tek tek ziyaret etti.

"Köy ve beldelerimizdeki lezzetlerimizin tanıtımı konusunda bir eksiklik olduğunu fark ederek, köy turizmi, ekoturizm ve kır turizmi dediğimiz alanlarda çalışma yaparak, kentin yöresel değerlerini ortaya çıkarmak istedik. Bunları dijital alanda kayıt altına aldık. Bu kapsamda az tanınmış restoran ve mekanları ziyaret ederek, bunları tanıtmaya çalıştık. Özellikle gastronomi anlamında tanıtım yaptık. Kırklareli'nin köylerinde ve ilçelerinde farklı destinasyonlarda et, balık ve diğer yöresel ürünleri yerinde tadılarak, çekimleri yapıldı. Bunu yaparken de o an sosyal medyadan canlı yayınlar yapıldı. Bu lezzetleri tek tek çekerek, kayıt altına aldık. 'İyi ki gelmişim' dediğimiz yerler var, biz bunları tanıtmak için bu çalışmayı yaptık. Kırklareli'nin lezzetlerini Türkiye'nin tanımasını istiyoruz."

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Orkun Akman ise saha çalışmasının çok heyecanlı ve keyifli geçtiğini anlattı.

Yaklaşık 3 ayda 50 mekan taraması yaptığını belirten Akman, "Köylerde, beldelerde, yol üstünde, kıyıda köşede kalmış mekanların taramasını gerçekleştirdik." dedi.