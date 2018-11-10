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Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Osman Bilgin ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli

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