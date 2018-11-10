Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırklareli'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Osman Bilgin ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

