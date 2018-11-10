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Kırklareli'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu: - "Hüzün ve coşkunun bir arada yaşandığı kentin adıdır Kırklareli. Sabah Ata'mızı ebediyete intikalinin 80'inci yılında hüzünle anarken, şimdi ise kentimizin kurtuluşunun coşkusunu yaşıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlene törende, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, saygı atışı yapıldı.

Vali Osman Bilgin, şehitlik anı defterine günün anlam ve önemine ilişkin düşüncelerini yazdı.

Daha sonra Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajları okundu.

Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı İnan ve Belediye Başkanı Kesimoğlu'na Atatürk portresi ile Türk Bayrağı hediye etti.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin 10 Kasım 1922'de düşman işgalinden kurtulduğunu söyledi.

Hakkari'de mühimmat deposundaki patlama sebebiyle 7 askerin şehit olduğunu belirten Kesimoğlu, bu nedenle Türk milletinin içinin kan ağladığını ifade etti.

Bugünkü programlarının eğlenceli bölümlerinin Hakkari'deki patlama sebebiyle iptal edildiğini aktaran Keismoğlu, bu durumda Kırklareli'nde eğlenceler düzenlenmesinin uygun olmayacağını anlattı.

Bugün Kırklareli'de hüzün ve coşkunun bir arada yaşandığını dile getiren Kesimoğlu, şöyle konuştu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bundan 80 yıl önce sonsuzluğa uğurladık. Bu özel günde bir kez daha Atamızı andık. Artık 10 Kasımlarda ağlamıyoruz, çünkü 10 Kasım artık ağlanması gereken değil, anlaşılması ve anlatılması gereken günlerdir. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu sürecin içerisinde hüzün, dökülen kanlar, kaybedilen canlar, yokluk, yoksulluk, açlık bir yanda da heyecan, coşku, azim, kararlılık ve emek var. Bugün acıyı ve coşkuyu bir arada yaşadık. Hüzün ve coşkunun bir adada yaşandığı kentin adıdır Kırklareli. Sabah Ata'mızı ebediyete intikalinin 80'inci yılında hüzünle anarken, şimdi ise kentimizin kurtuluşunun coşkusunu yaşıyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu.

Hakkari'de mühimmat deposunda meydana gelen patlama sebebiyle gösteriler yapılmadı.

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Düşman işgal yıl dönümü

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