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Kırklareli'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Kırklareli Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Vali Osman Bilgin, şehitlik anı defterini yazdı, şehitlikler ziyaret edildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve Belediye Başkanı Kesimoğlu'na Atatürk portresi hediye etti.

Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 97. yılının heyecanla kutlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihali ile kentin kurtuluşunun aynı güne gelmesi nedeniyle kurtuluş günü kutlamalarını, bundan sonra 11 Kasım'da gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra mesleki örgütlerin tören geçişi gerçekleşti.

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