Kırklareli'nin Teke Deresi, atıklarla 'beyaz ve gri' renge büründü

Dokuzöyük köyü Muhtarı Adem Balsak, derede daha önce yüzüldüğünü belirterek, "Şu an bırakın yıkanmayı mahsullerini bile sulayamıyor. Sıkıntımız büyük. Derenin kirli akması maliyetlerimizi de yükseltiyor. Kuyulardan mahsulümüzü elektrikli ya da mazotlu çalışan pompalarla suladığımız için maliyetimiz artıyor. Yetkililere deremizin kirli akmasıyla ilgili müracaat etsek de hala bir sonuç almış değiliz. Yetkililerden derenin bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Köyümüzün hemen yukarısında derenin geçtiği alanda süttozu üretimi yapan, peynir üretimi yapan mandıra işletmeleri var. Ama tabi kimseyi suçlamak istemiyoruz. Deremiz her geçen gün kirleniyor. Yetkililerin çalışma yaparak kirliliğin neden olduğunu bulunmasını ve deremizin eskisi gibi temiz akmasını istiyoruz" dedi.

SUYUN BİTTİĞİ YERDEYİZ, DEREDE CANLI YOK'

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, Teke Deresi'nin Trakya'da kirliliği gündemde bulunan Ergene Nehri'nin önemli bir kolu olduğunu söyledi. Çiğdem, "Ergene'yi temizlemek için proje yapanlar, öncelikle kaynaklarını korumaya kurtarmaları gerekiyor. Bu kurtarma amasız, ancaksız olmalı. Çünkü dünyada temiz su kaynakları azalırken Teke deremiz tertemiz akarken, içinde balıklar yaşarken şu an içler acısı bir durumda. Rengi değişmiş felaket kötü kokan bir dere var burada. Canlı yok, balıklarda öldü bu derede. Yetkililer suyu kirletenleri tespit edip ağır yaptırımlar yapması gerekiyor. Sözün değil suyun bittiği yerdeyiz" dedi.