Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Tipinin etkili olduğu Mahyatepe Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında ise AK Parti İl Başkanı Alper Çiler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kırklareli sabah saatlerinden itibaren Bulgaristan'dan gelen soğuk ve kar yağışının etkisi altına girdi. Öğleden sonra yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırırken, kar kalınlığı Demirköy'ün yüksek kesimlerinde 10, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde de 5 santimetreyi buldu. Dereköy Sınır Kapısı Karayolu'nda ekipler, kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Demirköy'ün Mahyatepe Mevkii'nde ulaşım güçlükle sağlanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Mahyatepe'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ve AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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