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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı

27.01.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.Kırklareli’nde sabaha karşı aralıklı olarak başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kırklareli’nde sabaha karşı aralıklı olarak başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan’a açılan Dereköy’de etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirköy’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, bazı köy yolları da kar ve tipi sebebiyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışının akşam saatlerinde başladığını belirten Erhan Kafadar, “Gece saat 2 gibi büyük büyük yağmaya başladı. Sabah işe gitmek için kalktığımda her yer bembeyazdı. Çok mutluyuz kar demek su demek. Kar yağmasaydı kurak olacaktı, belki de susuz kalabilirdik. Çok mutluyuz” dedi.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, zincir, takoz ve kar lastiği kontrolleri yaptı.

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