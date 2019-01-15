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Kırklareli'ye Avrupa'dan '12 Yıldız Şehri' ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:40 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına layık görüldü.

Kırklareli'ye Avrupa'dan '12 Yıldız Şehri' ödülü

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına layık görüldü. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli, artık gururla bakılabilecek bir kent halini aldı. Avrupa Konseyi'nin bu konudaki çalışmalarını biz de yakından takip ediyorduk. Başvuruda bulunduk. Diğer belediyelerin arasından sıyrılarak, Kırklareli '12 Yıldız Şehri' belgesi almaya hak kazandı. Bu gurur hepimizin gururudur" dedi.
Kırklareli Belediyesi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına layık görüldü. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Avrupa Konseyi'nin 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı; gençlik ve çocuklar' sloganını, 'Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli' sloganı ile birleştirerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2018 temasına uygun etkinlikleri ve Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, katılımcı yerel yönetimi projeleri ile 12 Yıldız Şehri' sertifikası almaya hak kazandı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, görev geldiklerinde Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılan bir kent olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Gerçekten bu Kırklareli için üzüntü verici bir şeydir. Ama Trakya’da bildiğiniz gibi 3 tane il var, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli. Edirne Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış oturmuş bir şehir. Tekirdağ denizi ve limanı olan bir şehir. Biz biraz daha gözden ırak, gönülden ırak kalmış bir şehiriz. Aradaki farkı kapatmak için ortak aklı kullanarak bu kenti büyütmeye çalıştık. Önemli bir ivme kazandığımızı gururla söyleyebilirim. Mutlu insanlar kenti Kırklareli’ni artık ülke kamuoyu yakından tanıyor. Benim, Kırklareli için çok ciddi projelerim oldu. Her türlü imkansızlıklara rağmen hayata geçirmesini bildik. Kırklareli, artık gururla bakılabilecek bir kent halini aldı. Avrupa Konseyi’nin bu konudaki çalışmalarını biz de yakından takip ediyorduk. Başvuruda bulunduk. Diğer belediyelerin arasından sıyrılarak, Kırklareli, '12 Yıldızlı Şehir' belgesi almaya hak kazandı. Bu gurur hepimizin gururudur. Bu sadece benim kişisel başarım değildir. Tek elle alkış tutulmaz. Belediye meclis üyesi arkadaşlarım, mesai arkadaşlarımın başarısıdır. En önemli başarı bağrında şekillendiğim Kırklareli halkının başarısıdır. Onlar bize sahip çıktılar. Bizi teşvik ve motive ettiler. Biz de bu noktaya geldik. Bundan sonra Avrupa’da da Kırklareli Belediyesi konuşulur hale gelecek. Oradaki kardeş belediyeler ile çalışmalarımız gündeme gelecek. İlimizin özelliklerini ve güzelliklerini Avrupa’da tanıtma fırsatı bulacağız."
Başkan Kesimoğlu, bir yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin bire bir aynısını Kırklareli Yayla Mahallesi'nde yaptıklarını belirterek, "Bu sürede yaklaşık 200 bin kişi Kırklareli’ni ziyaret etti. Hem ilimizin tanıtılmasında ciddi rol oynadı, hem de Atatürk’e sahip çıkan bir kent olmanın hazzını yaşadık. Hem de gelenlerin şehrimizde geçirdikleri zaman içerisinde şehrimize ekonomik değer yarattıklarını gördük. Bu ödülle birlikte Avrupa’da tanınırlılığımız artacak ve yabancı turistler kentimizi ziyaret edecek. Bizim gerçekten farklı yönlerimiz var. Trakya’da bizim diğer illere göre doğa turizmi imkanımız çok daha farklı. Dünyada 3 örneği vardır. Güney Amerika’da Amazonlar, Afrika’da Kongo, Türkiye’de İğneada. Dünyanın dört bir yanından Kırklareli’ne ziyaret gerçekleşecek" dedi.
Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın ödül töreni 19 Şubat'ta Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek. Ödül, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından alınacak.

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Kırklareli'ye Avrupa'dan '12 Yıldız Şehri' ödülüKırklareli'ye Avrupa'dan '12 Yıldız Şehri' ödülüKırklareli'ye Avrupa'dan '12 Yıldız Şehri' ödülüKırklareli'ye Avrupa'dan '12 Yıldız Şehri' ödülü

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