HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli’ye kaçak getirilen 29 büyükbaş hayvan ele geçirildi

Kırklareli’ye kaçak getirilen 29 büyükbaş hayvan ele geçirildi

15.01.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belgesiz ve küpesiz kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 29 büyükbaş hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilen ihbar ile ilçeye bağlı Celaliye köyünde şüpheli hayvan hareketlerinin bildirilmesi üzerine İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekiplerince denetim yapıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belgesiz ve küpesiz kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 29 büyükbaş hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.
Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilen ihbar ile ilçeye bağlı Celaliye köyünde şüpheli hayvan hareketlerinin bildirilmesi üzerine İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekiplerince denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda belgesiz olarak getirildiği anlaşılan ve hiçbirinde kulak küpeleri bulunmayan 29 baş sığır cinsi büyükbaş hayvan tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu hayvanların Anadolu illerinden kaçak yollarla getirildikleri bildirildi.
Trakya’nın şap hastalığından arılığının korunması ve devam ettirilebilmesi amacıyla 2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Programı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin ardından 29 baş sığır cinsi büyükbaş hayvan, kestirilerek elde edilen ürünlerin tümü hayvan sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
15 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!15 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Milli Savunma Bakanlığı aşı olma sırası 2021... Uzman erbaş, uzman çavuş , astsubaylar, TSK çalışanları ne zaman aşı olacak?

TSK çalışanları ne zaman aşı olacak?

İstanbullular dikkat! Bugün son gün

İstanbullular dikkat! Bugün son gün

Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Öldüğünü sonradan öğrendim

Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Öldüğünü sonradan öğrendim

Adana'da vatandaşları dolandıran iki kişi gözaltına alındı

Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar

Öğretmenlerin aşılanma sırası 2021... Öğretmenler ve öğretim üyeleri ne zaman aşı olacak? Eğitim sektörünün aşı sıralaması!

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.