Kırkmerdiven Şelaleleri doğal güzelliğiyle büyülüyor

Kar manzarası eşliğinde şelaleleri gezip rengarenk çiçeklerle süslenen doğada hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, bazı zamanlarda da bölgede ayı ve yaban keçileriyle karşılaşarak farklı heyecan yaşıyor.

İlkbahar mevsiminde oluşan muhteşem manzarası ve yeşil doğasıyla dikkati çeken şelaleler, hem hafta sonu hem de hafta içi bölgeye gelen misafirlerin uğrak yerlerinden oluyor.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur dağlarının arasında bulunan ve ilkbaharla ayrı bir güzelliğe bürünen Kırkmerdiven Şelaleleri ile çevresi ziyaretçilerini büyülüyor.

Kırkmerdiven Şelaleleri'nin doğa harikası olduğunu anlatan Doğan, şunları söyledi:

"İlçedeki Munzur Gözeleri'ne daha önce birkaç kez gelmiştim. Kırkmerdiven Şelaleleri'ne de ilk defa geliyorum. Burası gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek güzelliklere sahip, muhteşem ve bakir doğası var. Umarım bu doğa hep bakir kalır ve bizden sonraki kuşaklar da gelip buraları görebilir. Buraları görmek inşallah torunlarımızın torunlarına nasip olur."

Doğan, şelalelere gezmeye gelen vatandaşların doğayı korumaları gerektiğine işaret ederek, "İnsanların bu doğaya saygı göstermesi gerekiyor. Çünkü doğa olunca yaşam, güzellik ve mutluluk var. Bizler mutlu olursak sağlıklı yaşarız, onun için önce doğa diyoruz. Bu doğada yaşayan bir sürü endemik tür ve buraya has canlı var, insanlar buradaki canlılara zarar vermesin." diye konuştu.

Geziye katılanlardan Bülent Dizi de şelaleleri ilk defa gördüğünü belirterek, "Tunceliliyim ama buraları yeni görme fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel bir coğrafyaya sahip, bu doğanın bizler tarafından korunması gerekiyor. Buraya gelirken Kırkmerdiven Vadisi boyunca birçok bitkinin toplanarak satıldığını görmek aslında çok kötü bir şey. O bitki türlerini geleceğe bırakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

