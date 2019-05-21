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Kırkmerdiven Şelaleleri doğal güzelliğiyle büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Tunceli'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ortamına kavuşan Ovacık ilçesinde, her geçen gün doğa gezilerine ilgi artıyor - Doğaseverlerden Mehmet Doğan: - "Kırkmerdiven şelalelerine ilk defa geliyorum. Burası gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek güzelliklere sahip, muhteşem ve bakir doğası var" - Doğasever Bülent Dizi: - "Tunceliliyim ama buraları yeni görme fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel bir coğrafyaya sahip, bu doğanın bizler tarafından korunması gerekiyor"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur dağlarının arasında bulunan ve ilkbaharla ayrı bir güzelliğe bürünen Kırkmerdiven Şelaleleri ile çevresi ziyaretçilerini büyülüyor.

Doğal güzellikleriyle yurt içi ve dışından çok sayıda turistin ilgisini çeken Ovacık'ta, Munzur dağlarının arasında bulunan Kırkmerdiven Şelaleleri, eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlkbahar mevsiminde oluşan muhteşem manzarası ve yeşil doğasıyla dikkati çeken şelaleler, hem hafta sonu hem de hafta içi bölgeye gelen misafirlerin uğrak yerlerinden oluyor.

İlçeye bağlı Gözeler köyüne yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki şelalelerin güzelliğini görmek isteyenler, Munzur dağları arasındaki derin vadide 6 saatlik yürüyüş yaparak dört farklı noktada yer alan şelalelere ulaşıyor.

Kar manzarası eşliğinde şelaleleri gezip rengarenk çiçeklerle süslenen doğada hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, bazı zamanlarda da bölgede ayı ve yaban keçileriyle karşılaşarak farklı heyecan yaşıyor.

Doğasevelerden Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup arkadaşıyla Bodrum'dan Ovacık ilçesine gezi düzenlediklerini söyledi.

Kırkmerdiven Şelaleleri'nin doğa harikası olduğunu anlatan Doğan, şunları söyledi:

"İlçedeki Munzur Gözeleri'ne daha önce birkaç kez gelmiştim. Kırkmerdiven Şelaleleri'ne de ilk defa geliyorum. Burası gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek güzelliklere sahip, muhteşem ve bakir doğası var. Umarım bu doğa hep bakir kalır ve bizden sonraki kuşaklar da gelip buraları görebilir. Buraları görmek inşallah torunlarımızın torunlarına nasip olur."

Doğan, şelalelere gezmeye gelen vatandaşların doğayı korumaları gerektiğine işaret ederek, "İnsanların bu doğaya saygı göstermesi gerekiyor. Çünkü doğa olunca yaşam, güzellik ve mutluluk var. Bizler mutlu olursak sağlıklı yaşarız, onun için önce doğa diyoruz. Bu doğada yaşayan bir sürü endemik tür ve buraya has canlı var, insanlar buradaki canlılara zarar vermesin." diye konuştu.

Geziye katılanlardan Bülent Dizi de şelaleleri ilk defa gördüğünü belirterek, "Tunceliliyim ama buraları yeni görme fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel bir coğrafyaya sahip, bu doğanın bizler tarafından korunması gerekiyor. Buraya gelirken Kırkmerdiven Vadisi boyunca birçok bitkinin toplanarak satıldığını görmek aslında çok kötü bir şey. O bitki türlerini geleceğe bırakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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