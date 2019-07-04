Kırkpınar davul zurna ekibi sokaklarda

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle sokakları dolaşarak, esnaf ve vatandaşları güreşlere davet etmeyi sürdürüyor.

Şef ile 20 davulcu ve 20 zurnacıdan oluşan ekip, geleneksel kıyafetleriyle cadde ve sokakları dolaşarak, esnaf ile vatandaşları 5-7 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere davet ediyor.

Ekibin çaldığı güreş havalarına ritim tutan vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekiyor.

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı Fahrettin Zurnacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi.

Davul ve zurnanın yağlı güreşin en önemli ögelerinden olduğunu belirten Zurnacı, "Davul ve zurnasız yağlı güreş düşünülemez. Yağlı güreşte davul semboldür. Bunu pehlivanlar da cazgırlar da çok iyi bilir." dedi.

Zurnacı, "Kırkpınar'da güreş havası çalarız. Güreşin başında ağır ağır çalarız. Peşrevler bitip pehlivanlar birbirine sarıldığında 'cenk havası' dediğimiz hızlı ritimde çalarız. Pehlivanların hızına göre biz de ritim ayarlarız." şeklinde konuştu.