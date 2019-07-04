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Kırkpınar davul zurna ekibi sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Edirne'de, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, sokaklarda güreş havaları çalarak vatandaşları etkinliğe davet ediyor - Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı Fahrettin Zurnacı: - "Davul ve zurnasız yağlı güreş düşünülemez. Yağlı güreşte davul semboldür" - Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar: - "Kırkpınar, Edirne esnafının düğünü. Kırkpınar için kente 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle sokakları dolaşarak, esnaf ve vatandaşları güreşlere davet etmeyi sürdürüyor.

Şef ile 20 davulcu ve 20 zurnacıdan oluşan ekip, geleneksel kıyafetleriyle cadde ve sokakları dolaşarak, esnaf ile vatandaşları 5-7 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere davet ediyor.

Ekibin çaldığı güreş havalarına ritim tutan vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekiyor.

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı Fahrettin Zurnacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi.

Davul ve zurnanın yağlı güreşin en önemli ögelerinden olduğunu belirten Zurnacı, "Davul ve zurnasız yağlı güreş düşünülemez. Yağlı güreşte davul semboldür. Bunu pehlivanlar da cazgırlar da çok iyi bilir." dedi.

Zurnacı, "Kırkpınar'da güreş havası çalarız. Güreşin başında ağır ağır çalarız. Peşrevler bitip pehlivanlar birbirine sarıldığında 'cenk havası' dediğimiz hızlı ritimde çalarız. Pehlivanların hızına göre biz de ritim ayarlarız." şeklinde konuştu.

- Esnaf Kırkpınar'a hazır

Edirne'deki esnaf da UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelecek ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Kırkpınar'ın kente bereket getirdiğini kaydederek, "Kırkpınar, Edirne esnafının düğünü. Yağlı güreşin olimpiyatları Kırkpınar için kente 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Dünyanın en büyük organizasyonlardan Kırkpınar'a hazırız." ifadelerini kullandı.

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da Kırkpınar'ın kent turizmine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kırkpınar'ın dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçiyi kente çektiğini anlatan Sanış, "Şehirde hareketlilik başladı. Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor." dedi.

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