HABER

KIRKPINAR ESKİ AĞASI SERBEST BIRAKILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER /  İstanbul DHA "Dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
"Dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Çetin ve Tarkan A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli “dolandırıcılık" iddiasıyla Bakırköy 3.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de, şüphelilerin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, sabit ikametgah sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelilerin kaçacağına veya delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bir bilgi, belge veya iddianın bulunmaması gerekçeleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adresine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı da koydu.
Serbest bırakıldıktan sonra konuşan Ahmet Çetin, “Haklıysanız dışarı çıkarsınız biz de haklıyız, dışarı çıktık" dedi.
“Kimseye yanlış bir şey yapmadım, karnım ağrımıyor, karnım tok varlığım da çok çok iyi yerinde ekonomim de yerinde" diyen Çetin hakkındaki iddiaları reddetti. Çetin, daha sonra aracına binerek adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
------------
-Ahmet Çetin'in konuşması
-Çetin'in adliyeden ayrılması
Genel ve detaylar

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındıŞehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı
ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

John Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası

ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.