HABER

Kırkpınar Eski Ağası serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 22:16 | Son Güncelleme

"DOLANDIRICILIK" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-"DOLANDIRICILIK" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Çetin ve Tarkan A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli “dolandırıcılık" iddiasıyla Bakırköy 3.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de, şüphelilerin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, sabit ikametgah sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelilerin kaçacağına veya delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bir bilgi, belge veya iddianın bulunmaması gerekçeleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adresine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Serbest bırakıldıktan sonra konuşan Ahmet Çetin, “Haklıysanız dışarı çıkarsınız biz de haklıyız, dışarı çıktık" dedi.

“Kimseye yanlış bir şey yapmadım, karnım ağrımıyor, karnım tok varlığım da çok çok iyi yerinde ekonomim de yerinde" diyen Çetin hakkındaki iddiaları reddetti. Çetin, daha sonra aracına binerek adliyeden ayrıldı.

'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri
Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası SempozyumuSakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu
“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Eylül Şans Topu sonuçları!

Şans Topu'nda kazandıran rakamlar belli oldu!

11 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

11 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

John Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası

ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.