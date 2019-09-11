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Kırkpınar Eski Ağası serbest bırakıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

"DOLANDIRICILIK" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-"DOLANDIRICILIK" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Çetin ve Tarkan A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli "dolandırıcılık" iddiasıyla Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de, şüphelilerin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, sabit ikametgah sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelilerin kaçacağına veya delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bir bilgi, belge veya iddianın bulunmaması gerekçeleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adresine en yakın karakola imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

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