Kırkpınar haftası, renkli görüntülerle başladı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- DÜNYANIN en eski spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası 658'inci kez Edirne'de gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve törenle start aldı. Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından festival programı Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştirilen halk oyunları gösterileriyle renklendi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce pehlivanı buluşturan, yağlı güreşlerin olimpiyatı 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı açılış töreninde kortej Edirne Belediye Başkanlığı binası önünde toplanarak Atatürk Anıtı’na yürüdü. Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek Atatürk Anıtı'na gelen kortejde protokol anıta çelenk bırakırken sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Kırkpınar’ın 2 altın kemerli Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, Kırkpınar ağalığını, bu spora yakışır şekilde yapacak birisi çıkana kadar yapmaya devam edeceğini söyledi. Selim, "11 yıl önce Edirne’ye geldiğimde demiştim ki; ağalığı hakkıyla, onuruyla, şerefiyle yapan birisi olursa benden alır. Bu sözümü tuttum, bundan sonra da devam edeceğim. Allah nasip ederse ağalığı seven, Kırkpınar’a, Edirne’ye, ata sporuna yakışır şekilde yapan bir kardeşim çıkana kadar, yaşımız el verdiği, sağlığımız el verdiğince devam edeceğiz" dedi.