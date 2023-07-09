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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023: 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başpehlivan belli oluyor!

09.07.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı olarak ekrana gelecek ve başpehlivan bugün belli olacak. 7 Temmuz'da başlayan organizasyon bugün sona erecek ve başpehlivan 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı olarak ekrana gelecek. Yapılan açıklamaya göre başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Başpehlivan bugün belli oluyor. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayın saati ve kanalı...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün (9 Temmuz Pazar) saat 09.00'da Ağalık İhalesi saat 15.00'te, Bayrak Töreni saat 16.00'da yapılacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL GÜREŞİ SAAT KAÇTA?

  1. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşi saat 17.30'da gerçekleşecek.

BAŞPEHLİVAN BELLİ OLUYOR!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödül Töreni ise saat 18.30'da yapılacak.

BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?

  1. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı 1 milyon TL alacak.

Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında, 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak

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