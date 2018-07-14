Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemler ceza kuruluna sevkedildi

Karşılaşma uzun süre durdu. Kule hakemleri görüntüleri tekrar tekrar izledi. Ardındanda Ali Gürbüz galip ilan edildi. Bunun üzerine Recep Kara uzun süre çayırda itiraz etti.
Ardından kule hakemlerinin yanına çıkan Recep Kara resmi itirazda da bulundu. Bunun üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti. Bundan sonra bir komisyon kurulacak, güreş tekrar incelenecek. Komisyonun vereceği karar sonrası, gerekli görülürse hakemlere ceza verilecek.
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