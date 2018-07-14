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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemler ceza kuruluna sevkedildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Recep Kara-Ali Gürbüz mücadelesinde video hakem uygulaması ile karar vererek, Ali Gürbüz çeyrek finale çıktı. Karara yapılan itirazlar sonrası, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemler ceza kuruluna sevkedildi
  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur güreşinde son saniyede puanı kimin aldığı tartışma konusu oldu.

Karşılaşma uzun süre durdu. Kule hakemleri görüntüleri tekrar tekrar izledi. Ardındanda Ali Gürbüz galip ilan edildi. Bunun üzerine Recep Kara uzun süre çayırda itiraz etti.

Ardından kule hakemlerinin yanına çıkan Recep Kara resmi itirazda da bulundu. Bunun üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti. Bundan sonra bir komisyon kurulacak, güreş tekrar incelenecek. Komisyonun vereceği karar sonrası, gerekli görülürse hakemlere ceza verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Recep Kara - Ali Gürbüz

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