"Kırkpınar zamanı Edirne'de yer bulmak imkansız"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz Cuma günü Er Meydanı'nda başlayacak.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Otellerde yer bulamayanlar ise kente yakın ilçeler ile Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı. Konaklama için bütçe ayırmayan ve yer bulamayan güreşseverler ise bu yıl da yeşil alan ve parklarda kalacak.

- "Oteller full"

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a yoğun talep nedeniyle kentteki turistik tesislerin dolduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın binlerce turisti kente çektiğini belirten Balta, "Her Kırkpınar'da olduğu gibi bu yıl da otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısında sevindirici bir durum." dedi.