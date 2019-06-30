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"Kırkpınar zamanı Edirne'de yer bulmak imkansız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Edirne'de 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta: - "Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısından sevindirici bir durum"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz Cuma günü Er Meydanı'nda başlayacak.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Otellerde yer bulamayanlar ise kente yakın ilçeler ile Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı. Konaklama için bütçe ayırmayan ve yer bulamayan güreşseverler ise bu yıl da yeşil alan ve parklarda kalacak.

- "Oteller full"

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a yoğun talep nedeniyle kentteki turistik tesislerin dolduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın binlerce turisti kente çektiğini belirten Balta, "Her Kırkpınar'da olduğu gibi bu yıl da otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısında sevindirici bir durum." dedi.

- "Kırkpınar, Edirne'ye çok güzel ekonomik katkı sağlıyor"

Kırkpınar'ın kentin ekonomisini canlandırdığını dile getiren Balta, şunları kaydetti:

"Otellerimizde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi var. Bunun yanında misafirhaneler ve pansiyonlarla bu sayı daha artıyor. Edirne'deki tüm turistik tesisler ve misafirhaneler dolmuş durumda. Bunun yanında çevre ilçeler ve Kırklareli'ndeki tesisler de bu yoğunluktan faydalanıyor. Oralarda da doluluk oranları artmış durumda.
Kırkpınar, Edirne'ye çok güzel ekonomik katkı sağlıyor. Konaklama ve yiyecek sektörü başta olmak üzere kent genelindeki tüm işletmelerin işlerini artırıyor. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti verme noktasında elimizden geleni yapacağız. Valilik, belediye ve diğer paydaşlar olarak hazırız. Güzel bir Kırkpınar geçmesini diliyorum."

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