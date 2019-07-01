HABER

Kırkpınar'a davul zurnalı davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşan davul zurna ekibi, vatandaşları 5 Temmuz'da başlayacak 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor - Vali Canalp: - "Bu gelenek davul ve zurna ekibiyle güzel. Bu sese milletimiz aşinadır. Bu ses duyulduğunda büyük heyecan oluşur"

EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle Edirne'nin caddelerini dolaşarak, vatandaşları Er Meydanı'nda yapılacak etkinliğe davet etmeye başladı.

Kırkpınar davul zurna ekibi, ilk olarak Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti. Güreş havaları çalarak Valilik bahçesine gelen ekibi kapıda karşılayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, geleneklere uygun olarak ekip şefine bahşiş verdi.

Kırkpınar'ın UNESCO Somut Olmayan Miras Listesi'nde bulunduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Bu gelenek davul zurna ekibiyle güzel. Bu sese milletimiz aşinadır. Bu ses duyulduğunda büyük heyecan oluşur. Yapılan ziyaretler geleneğin devamı için önemli. Biz de Kırkpınar'ın geleneklerini en iyi şekilde yaşatarak geleceğe taşımalıyız. İnsanlığın ortak mirası bu geleneğe karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz."

Belediye Başkanı Recep Gürkan da 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Kırkpınar coşkusunun kentte yaşanmaya başlandığını dile getiren Gürkan, "Ata sporumuzu en güzel şekilde yaparak, bu coşkuyu tüm dünyaya tekrar göstereceğiz." dedi.

Daha sonra, şef ile 20 davulcu ve 20 zurnacıdan oluşan ekip, caddeleri dolaşarak esnaf ve vatandaşları 5-7 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere davet etti. Vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektikleri ekibe bahşiş de verdi.

Ekip, 5 Temmuz'a kadar kentin cadde ve sokaklarında dolaşıp, Kırkpınar'ın başlayacağını geleneksel yöntemlerle duyuracak.

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Sinanpaşa ilçesinde Hacı Pilavı geleneğiSinanpaşa ilçesinde Hacı Pilavı geleneği
Gen değişimini araştıran Türk öğrenci, Avrupa’da birinci seçildiGen değişimini araştıran Türk öğrenci, Avrupa’da birinci seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davet Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Edirne Valisi Ekrem Canalp Kırkpınar davul-zurna ekibi

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davasında karar günü

Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!

Muğla'da patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Domuz bağıyla bağlayıp, işkence yaptılar!

Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.