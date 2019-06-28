Kırkpınar’a Mehmetçikten ‘seyyar köprülü’ destek

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658’incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan seyyar yaya köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Canalp, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin girişimleri ile Kakava Şenlikleri’nde vatandaşların şehir merkezine dönüş yolunda geçişlerde yaşadığı izdihamı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftasında yaşamamak ve ortadan kaldırmak için TSK tarafından Kanuni Köprüsü yanına, seyyar yaya köprüsü kurulduğunu belirtti.

“Kakava’daki izdiham sıkıntıları Kırkpınar’da yaşamayacağız”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658’incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi basın mensuplarına bölgede yapılan seyyar yaya köprüsü ile ilgili açıklamada bulunarak, “Evet, daha önce dediğiniz gibi Kakava’da bir sıkıntı yaşadık. Yani insanların aynı anda özellikle yağmurdan sonra köprüyü bir anda kullanmaları ile beraber belli bir sıkışıklık oldu. Kırkpınar’da aynı sıkıntıyı yaşamamak için Garnizon Komutanımız Yüksel Paşamız ile beraber ve 1’inci Ordu Komutanımız Musa Paşamız ile beraber ortak bir çalışma yaptık. Edirne Belediyesi de bu konuda kendi desteğini verdi. Ve beraber el birliği ile geçici seyyar bir yaya köprüsü kurduk. Kırkpınar alanında şu anda bu yaya köprüsü geçişler de rahatlık sağlayacak. Daha önce Kakava Şenlikleri’nde vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları Kırkpınar’da tekrar yaşatmış olmayacağız” dedi.