Kırkpınar'a peşrevli, ciğerli, helvalı davet

Tarihi eserleriyle ünlü Edirne'ye gelen turistleri güreşlere davet ettiklerini belirten Dinar, "Güreşlerin arifesindeyiz. Biz esnaf da yurt içi ve yurt dışından gelecek olan turistlerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Kendilerini bekliyoruz. Biz, ciğerimizle, tatlımızla, tuzlumuzla, yatağımızla yorganımızla en iyi şekilde ev sahipliğini yapmaya hazırız. Bütün dünyayı Kırkpınar Yağlı Güreşlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Arif Meriç de pehlivanlar için lavantalı Deva-i Misk helvası yaptığını belirterek, "Bu gençler önce tuzlanacaklar ciğer ile ondan sonra lavantalı helva ile tatlanacaklar ve çimenleri saydıracaklar. Bu genç kardeşlerimizle 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne herkesi davet ediyoruz. Aman bunu kaçırmayın. Burada öyle bir heyecan var ki hem maddi hem manevi. Kardeşlerimizin çayırda ne kadar güzel güreş yaptıklarını göreceksiniz. Tüm dünyayı bu efsaneye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

