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Kırkpınar'da pehlivanlardan önce yemekler yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Tatlılarda "safranlı irmik helvası", hamur işlerinde "Kabaklı kol böreği" etlilerde ise "Asma kuşu" yemeği birinci oldu

EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Geleneksel Ev Yemekleri Yarışması düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, hamur işleri, tatlılar ve etli yemekler kategorilerinde yapıldı.

Yemek konusunda uzman olan kişilerden oluşan jüri, yemekleri tadarak puan verdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda tatlılarda "safranlı irmik helvası" ile Selma Aygün, hamur işlerinde "kabaklı kol böreği" ile Mediha Bayrak etlilerde de "asma kuşu" yemeğiyle Derya Unut birinci oldu.

- "Yöresel yemekler farklı renk ve karakterde yazılsın"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'yi gastronomi şehri yapmakla ilgili adımlar atıklarını belirtti.

Edirne'nin Anadolu, Balkan ve Osmanlı mutfağının izlerini taşıdığını vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ama nedense Edirne gastronomisi denince akla ciğer ve köfteden başka bir şey gelmiyor. Bu güzel bir şey mi? Çok güzel. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Ama mesela, şehir lokantalarının menülerinde bizim yöresel yemeklerimiz farklı bir karakterle yazılsın, renkle ortaya konsun. Yöresel yemekler farklı renk ve karakterde yazılsın. Yani insanlar bu menüde ciğer sarmayı gördüğü zaman neden farklı renk diye sorsunlar işletmeye. İşletme de 'bu bizim yöresel ürünümüz' desin. Mesela şehzade kebabı için ve diğer yemekler için olabilir. Ben bu çağrımın tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması kanaatindeyim. Kendi yöreselimize ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok başarılı oluruz. Umarım bu yarışma farkındalık yaratma, gastronomi şehri olma yolunda adım atmaya vesile olur."

Etkinlik Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'ın yarışmada dereceye giren kişilere ödüllerini vermesiyle sona erdi.

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tatlı yarışma yemek

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