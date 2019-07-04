HABER

Kırkpınar'da 'Trakya Ev Yemekleri Yarışması'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, '658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası' etkinlikleri kapsamında, kadınlara yönelik 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri Yarışması' düzenlendi.

Kırkpınar'da 'Trakya Ev Yemekleri Yarışması'

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, '658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası' etkinlikleri kapsamında, kadınlara yönelik 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri Yarışması' düzenlendi. Kente özgü yemeklerin hazırlandığı yarışmada; safranlı ilmik helvası, kabaklı kol böreği ve asma kuşu yapanlar, kendi kategorilerinde birinci oldu.
Edirne'de düzenlenen '658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası'nda, kadınlara yönelik yarışma yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Meriç Nehri kenarındaki restoranda, 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri Yarışması' düzenlendi. 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmada; hamur işinde 21, tatlıda 21 ve etlide 18 olmak üzere toplam 60 yarışmacı dereceye girebilmek için ter döktü. Vali Ekrem Canalp de yarışmanın ödül törenine katıldı. Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin sadece ciğer ve köfteden ibaret olmadığını, saray lezzetlerinin de yapıldığını söyledi.
'MENÜLERDE FARKLI RENK' ÖNERİSİ
Edirne'nin Anadolu, Balkan ve Saray mutfağının izlerini taşıdığını kaydeden Hacıoğlu, "Bu kadar zengin bir mutfağımız var ama nedense 'Edirne gastronomisi' denince akla ciğer ve köfteden başka bir şey gelmiyor. Bu güzel bir şey mi? Çok güzel. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Ama mesela şehir lokantalarının menülerinde bizim yöresel yemeklerimiz farklı bir karakterle yazılsın, renkle ortaya konsun. Yani insanlar, bu menüde ciğer sarmayı gördüğü zaman 'Neden farklı renk?' diye sorsunlar işletmeye. İşletme de 'Bu bizim yöresel ürünümüz' desin. Mesela şehzade kebabı için ve diğer yemekler için olabilir. Ben bu çağrımın tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması kanaatindeyim. Kendi yöreselimize ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok başarılı oluruz. Umarım, bu yarışma farkındalık yaratma, gastronomi şehri olma yolunda adım atmaya vesile olur" dedi.
DERECEYE GİRENLERE ÇEYREK ALTIN
Yarışma sonunda jüri üyeleri, 3 kategoride hazırlanan yemekleri tek tek tadarak, puanlama yaptı. Puanlama sonucu dereceye girenlere çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada dereceye girenler, şöyle:
'Tatlılar; Safranlı İlmik Helvasıyla Selma Aygün birinci, İncir Dolması ile Serap Arcan ikinci, Kavala Kurabiyesi Nejla Özger üçüncü. Hamur İşleri; Kabaklı Kol Böreği ile Mediha Bayrak birinci, Bulgurlu Kol Böreği ile Sebile Karakütük ikinci, Hıdrellez Böreği ile Ayşe Öztürk üçüncü. Etliler; Asma Kuşu ile Derya Unut birinci, Koca Karı Dolması ile Fatma Tavukçu ikinci, Etli Ciğer Sarma ile Selen Çorbacı üçüncü'
Yarışmada dereceye girenlere, ödüllerini, etkinliğe sonradan katılan Vali Ekrem Canalp verdi. Vali Canalp, herkese teşekkür ederek, toplu fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Kırkpınar'da 'Trakya Ev Yemekleri Yarışması'Kırkpınar'da 'Trakya Ev Yemekleri Yarışması'Kırkpınar'da 'Trakya Ev Yemekleri Yarışması'Kırkpınar'da 'Trakya Ev Yemekleri Yarışması'

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Vosvos tutkunları Ordu'da buluştuVosvos tutkunları Ordu'da buluştu
Kayıp Nesrin için yürüyüş düzenlendiKayıp Nesrin için yürüyüş düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.