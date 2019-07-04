Kırkpınar'da 'Trakya Ev Yemekleri Yarışması'

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, '658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası' etkinlikleri kapsamında, kadınlara yönelik 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri Yarışması' düzenlendi. Kente özgü yemeklerin hazırlandığı yarışmada; safranlı ilmik helvası, kabaklı kol böreği ve asma kuşu yapanlar, kendi kategorilerinde birinci oldu.

Edirne'de düzenlenen '658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası'nda, kadınlara yönelik yarışma yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Meriç Nehri kenarındaki restoranda, 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri Yarışması' düzenlendi. 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmada; hamur işinde 21, tatlıda 21 ve etlide 18 olmak üzere toplam 60 yarışmacı dereceye girebilmek için ter döktü. Vali Ekrem Canalp de yarışmanın ödül törenine katıldı. Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin sadece ciğer ve köfteden ibaret olmadığını, saray lezzetlerinin de yapıldığını söyledi.

'MENÜLERDE FARKLI RENK' ÖNERİSİ

Edirne'nin Anadolu, Balkan ve Saray mutfağının izlerini taşıdığını kaydeden Hacıoğlu, "Bu kadar zengin bir mutfağımız var ama nedense 'Edirne gastronomisi' denince akla ciğer ve köfteden başka bir şey gelmiyor. Bu güzel bir şey mi? Çok güzel. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Ama mesela şehir lokantalarının menülerinde bizim yöresel yemeklerimiz farklı bir karakterle yazılsın, renkle ortaya konsun. Yani insanlar, bu menüde ciğer sarmayı gördüğü zaman 'Neden farklı renk?' diye sorsunlar işletmeye. İşletme de 'Bu bizim yöresel ürünümüz' desin. Mesela şehzade kebabı için ve diğer yemekler için olabilir. Ben bu çağrımın tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması kanaatindeyim. Kendi yöreselimize ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok başarılı oluruz. Umarım, bu yarışma farkındalık yaratma, gastronomi şehri olma yolunda adım atmaya vesile olur" dedi.