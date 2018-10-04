Kırkpınar'dan Gürpınar'a Ulusal Yağlı Güreş Festivali

Başkan Kafaoğlu, yaptığı açıklamada, Kırkpınar'dan Gürpınar'a sloganıyla düzenlenen festivalde ülkenin en doğusuyla en batısı arasında bir gönül köprüsü oluşturduklarını söyledi.

Başpehlivan Balaban, ikinci olan Akkoyun ve üçüncülüğü paylaşan Ahmet Okulu ile Ertuğrul Dağdeviren'e ödüllerini Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın verdi.

Birçok vatandaşın ve davetlinin izlediği, 16 başpehlivanın da yarıştığı festivalde finale kalan İsmail Balaban, rakibi Faruk Akkoyun'u yenerek başpehlivan oldu.

Oluşturulan kültür ve tarih köprüsüne sahip çıkılması gerektiğini belirten Kafaoğlu, "Hepimiz biriz, beraberiz. Hep beraber Türkiye'yiz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu festival çok heyecanlı geçti, insanlar çok ilgi gösterdi. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak ata sporumuzu geliştirmek ve gelecek nesillere ulaştırmak istiyoruz. Kıran kırana bir mücadele yaşandı. İnşallah gelecek yıllarda da bunu devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Çok güzel bir ortam oldu"

Kaymakam Doğramacı da birincisi düzenlenen festivali gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini belirterek, "Kırkpınar'dan Gürpınar'a bambaşka bir hava estirdik. Bu hava bütün iklimi değiştirecektir. Algılarda doğru bildiğimiz yanlışları da ortadan kaldıracağız. Çok güzel bir ortam oldu. Türkiye'nin elli farklı ilinden misafir ağırladık. İnşallah bu birlik ve kardeşlik bundan sonra da daim olacak." dedi.

Başpehlivan Balaban da Batman'daki terör saldırısını hatırlatarak, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Güzel başladık ama üzücü bir haber aldık. Vatanımızı, milletimizi koruyan 7 Mehmetçik'imiz şehit oldu. Burada birincilik bana nasip oldu. Birincilik ödülü olarak koç hediye ettiler, bu koçu Mehmetçik'imize armağan ediyorum. Hem burada hem de Kırkpınar'da şampiyon olmak güzel bir duygu. Çok mutluyum." dedi.

Güreş müsabakalarının ardından düzenlenen "Norduz Koyunu Güzellik Yarışması"nda dereceye giren hayvanların sahiplerine çeşitli ödüllerin verildiği festival, yarın uçurtma şenliği ve etnospor oyunlarıyla devam edecek.

