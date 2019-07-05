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Kırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 20:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, bu yıl 658’incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda açılışı gerçekleştirdi.

Kırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' oldu

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, bu yıl 658’incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda açılışı gerçekleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Kırkpınar’da altın kemerin ebedi sahibi olan 3 baş pehlivanın önceki gün çıkarılan torba yasayla devlet sporcusu olduğunu ifade etti.
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin resmi açılış töreni, Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyon Başkanı Musa Aydın, 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldılar.
Tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu çekti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı’nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu’nun eşliğinde söylendi. Törenin açılış konuşmasını 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, konuşmasında Kırkpınar’a yakışan güreşlerin geçmesini diledi.
ALTIN KEMER SAHİBİ 3 BAŞPEHLİVANA DEVLET SPORCUSU ÜNVANI VERİLDİ
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da önceki gün TBMM’den kabul edilen torba yasada Kırkpınar’da altın kemerin ebedi sahibi 3 pehlivanın devlet sporcusu ilan edildiğini duyurdu. Aydın, "Daha dün Meclis'te torba yasada çıktı. Kırkpınar güreşlerinde 3 kez üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi olan güreşçilerimize devlet sporcusu unvanı verildi. Bu kanunla Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal ve yine Karamürselli Ahmet Taşçı devlet sporcusu unvanını kazandılar. Öyle inanıyorum ki en kısa zamanda her yıl başpehlivan olanlara da devlet sporcusu unvanı verileceğine inanıyorum ve bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Bu kanunun çıkmasında başta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey ve dün torba yasada oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.
HEYKEL SÖZÜ VERDİ
Törede Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarayiçi Er Meydanı’nın yanında heykeli bulunan Ahmet Taşçı’nın yanına kemerin ebedi sahibi olan diğer iki devlet sporcusunun da heykelini yapma sözü verdi. Gürkan’ın konuşması uzayınca seyirciler ıslıkladı. Islıklama anında Gürkan, "Müsaade ederseniz bitireceğim. Vali Bey de konuşacak, bitireceğiz. Elbette güreş seyircisi sabırsızdır, telaşlıdır. Bunu pehlivanlarımızın güreşlerinde de biz hep görürüz, hep izleriz. İnanıyorum ki; Türk’ün Ata Sporu kendini bilmezlere rağmen ebediyete kadar devam edecektir" dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp de Kırkpınar çayırının ulu bir çınar olduğunu ifade ederek ıslıklanan Belediye Başkanı Recep Gürkan’a sahip çıktı. Canalp, "Bizim pehlivanlarımız, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği şekilde zekidirler, çeviktirler ve ahlaklı insanlardır her birisi. Burada 40 davulun sesiyle arkasından gelen Kurtdereli Mehmet pehlivandır, Adalı Halil’dir, Kel Aliço’dur, Koca Yusuf’lardır. Bu heyecandır ki geçmişten aldığımız bu mirası geleceğe taşımamıza imkan veriyor. Biz Kırkpınar’ı atalarımızdan emanet olarak aldık ve en iyi şekilde Edirneliler olarak geleceğe taşıyacağız. Ben Edirne Belediye Başkanına bu nedenle teşekkür ediyorum. Kendisi yaptığı çabayla her türlü övgüyü hak ediyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu.
Canalp’in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul zurna ekibinde oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu taşıdı. Geçit töreninin tamamlanmasının ardından sabah 09.30’da başlayan güreşlere devam edildi.

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Kırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' olduKırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' olduKırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' olduKırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' oldu

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