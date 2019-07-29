HABER

"Kırkpınar'ın yeri değişirse UNESCO Listesi'nden çıkarılır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: - "Kırkpınar, 2010 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Biz Kırkpınar'ı oradan taşıdığımız takdirde UNESCO'dan çıkıyor Kırkpınar"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndan başka bir yere taşınması halinde UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nden çıkarılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Gürkan, Edirne Kent Ormanı'ndaki belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin verileri açıkladı, Kırkpınar'ın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gürkan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hem pehlivan hem de seyirci rekoru kırıldığını söyledi.

- "Nitelikli ve güzel bir Kırkpınar oldu"

Son 15 yılın en kalabalık Kırkpınar'ını geride bıraktıklarını belirten Gürkan, "Hem izleyici sayısı hem pehlivan katılımı bakımından rekor kırdık. 2 bin 380 pehlivan katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Organizasyon olarak da güzel bir Kırkpınar geçirdik. Aldığımız geri dönüşler çok olumluydu. Nitelikli ve güzel bir Kırkpınar oldu." dedi.

Kırkpınar'ın gelir-gider tablosunu da açıklayan Gürkan, toplam giderin 4 milyon 272 bin lira, toplam gelirin 1 milyon 414 bin lira olduğunu ve gelir-gider arasındaki açığın son yıllara göre azaldığını ifade etti.

Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nden farklı bir yerde yapılması talebine ise katılmadığını dile getirdi.

- "Kırkpınar 1912 yılından beri Sarayiçi'nde yapılıyor"

Kırkpınar'ın UNESCO listesinde olduğunu hatırlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Kırkpınar, 2010 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Biz Kırkpınar'ı oradan taşıdığımız takdirde UNESCO'dan çıkıyor Kırkpınar. Birçok kişi bu konuyu kaçırıyor. Kırkpınar'ın yeri değişirse UNESCO'dan çıkarılır. UNESCO'ya giren eserlerin gelenekselliği diye bir kavram var. Kırkpınar 1912 yılından beri Sarayiçi'nde yapılıyor. Kırkpınar yılda bir hafta yapılıyor. O bölgenin yapısı veya ekosistemi bir haftada mı bozuluyor? Ben gelen talepleri saygıyla karşılıyorum ve mutlaka değerlendiriyorum. Ancak bunun temeli olan bir talep olduğunu da düşünmüyorum açıkçası."

Gürkan, Kırkpınar Er Meydanı Stadyumu'nun yenilenmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Kırkpınar'da görüştüğünü ve stadın yenilenmesiyle ilgili Kırkpınar'ın geleneğine uygun proje hazırladıklarını kaydetti.

Orası artık huzur arayanların durak noktası olduOrası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtıYayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı
İzmir'de Işılay Saygın için tören (2)İzmir'de Işılay Saygın için tören (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Er Meydanı Kırkpınar Yağlı Güreşleri lise UNECSO yer değişimi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.