"Kırkpınar'ın yeri değişirse UNESCO Listesi'nden çıkarılır"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndan başka bir yere taşınması halinde UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nden çıkarılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Gürkan, Edirne Kent Ormanı'ndaki belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin verileri açıkladı, Kırkpınar'ın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gürkan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hem pehlivan hem de seyirci rekoru kırıldığını söyledi.

- "Nitelikli ve güzel bir Kırkpınar oldu"

Son 15 yılın en kalabalık Kırkpınar'ını geride bıraktıklarını belirten Gürkan, "Hem izleyici sayısı hem pehlivan katılımı bakımından rekor kırdık. 2 bin 380 pehlivan katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Organizasyon olarak da güzel bir Kırkpınar geçirdik. Aldığımız geri dönüşler çok olumluydu. Nitelikli ve güzel bir Kırkpınar oldu." dedi.

Kırkpınar'ın gelir-gider tablosunu da açıklayan Gürkan, toplam giderin 4 milyon 272 bin lira, toplam gelirin 1 milyon 414 bin lira olduğunu ve gelir-gider arasındaki açığın son yıllara göre azaldığını ifade etti.