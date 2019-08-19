Kırkyama ustaları festivalde buluşacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli sanat etkinlikleri arasında yer alan 10. Uluslararası Kırkyama Festivali, 23-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gölcük Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Çınarlık Meydanı'nda yapılacak.

Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Güney Kore, Japonya, İspanya, Makedonya ve Mısır'dan 21 kırkyama ustası katılacak.

Etkinlik, 22 Ağustos'ta Kazıklı Kervansaray'da sergi açılışlarıyla başlayacak.

Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, kırkyama sanatıyla yapılan kıyafetlerden oluşan defile de düzenlenecek.

- Göçle gelen çeyizler sergilenecek

Sanatseverler için zengin program hazırlanan festivalde, sanatçılar Değirmendere Sanatevi'nde, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda ve Değirmendere Yalı Evleri'nde birçok sergi açacak ve Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda kurulacak stantlarla da kırkyama sanatçıları hünerlerini sergileyecek.

Sergi ve stantlar şenlik boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak, "Balkan Göçü ile Gelen Çeyizler Sergisi" açılacak.