HABER

‘Kırkyama ve Sabır’ sergisi açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

KIRKYAMA sanatının usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun, ‘Kırkyama ve Sabır’ isimli sergisi Maltepe’de açıldı.

‘Kırkyama ve Sabır’ sergisi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - KIRKYAMA sanatının usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun, ‘Kırkyama ve Sabır’ isimli sergisi Maltepe’de açıldı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Kırkyama sanatının usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun, ‘Kırkyama ve Sabır’ isimli sergisi açıldı.

Bir Yunan kadın şairin şiirinde değindiği gibi kırkyama sanatıyla paçavralara şarkı söyletmeye çalıştıklarını ifade eden kırkyama sanatçısı Neşe Yörük Kınay, “Paçavra, kırpık diye geçiyoruz. O paçavralardan neler oluyor bu sergide görüyoruz. Kırkyamayla hem üretiyoruz hem eğleniyoruz. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Sevgilerimizi çoğaltıyoruz” dedi.

“KIRKYAMA SABRI ÖĞRETİYOR”

Sükeyne Tulan, kırkyamanın geçmişten günümüze yaşatılan milli kültür değerlerimizden biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Eski kumaş parçalarını değerlendirme amacıyla başlayan kırkyama serüveni günümüzde sanatsal çalışmalarla yol almaktadır. Adeta kumaşla terapi de denilebilir. Kırkyama sabrı öğretiyor. Bu da sergimizin ismi oldu. 30 kişi olarak hazırladığımız sergide bir arkadaşımızı kaybettik. Onu da sergimizde saygıyla, özlemle anıyoruz.”

Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Koordinatörü Ayşe Sipahioğlu Akan ise, “Sükeyne Tulan ve öğrencilerini, geçtiğimiz yıl açtıkları ilk sergilerinin ardından bu yıl ikinci kez Maltepe’de ağırlamaktan dolayı mutluluk ve onur duyuyoruz. Tulan ve Kırkyama Grubu’nu özlemle bekler olduk” ifadelerini kullandı.

23 ARALIK’A KADAR AÇIK

Sergide dünya kadınlarıyla ilgili eser ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kırkyamayla yapılan battaniye, nevresim takımları, masa örtüleri, çantalar, duvar süslemeleri, Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan motif çalışmaları büyük beğeni topladı.

Kırkyama sergisi 23 Aralık’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

‘Kırkyama ve Sabır’ sergisi açıldı‘Kırkyama ve Sabır’ sergisi açıldı‘Kırkyama ve Sabır’ sergisi açıldı‘Kırkyama ve Sabır’ sergisi açıldı

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...
Çanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildiÇanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.