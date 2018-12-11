‘Kırkyama ve Sabır’ sergisi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - KIRKYAMA sanatının usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun, ‘Kırkyama ve Sabır’ isimli sergisi Maltepe’de açıldı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Kırkyama sanatının usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun, ‘Kırkyama ve Sabır’ isimli sergisi açıldı.

Bir Yunan kadın şairin şiirinde değindiği gibi kırkyama sanatıyla paçavralara şarkı söyletmeye çalıştıklarını ifade eden kırkyama sanatçısı Neşe Yörük Kınay, “Paçavra, kırpık diye geçiyoruz. O paçavralardan neler oluyor bu sergide görüyoruz. Kırkyamayla hem üretiyoruz hem eğleniyoruz. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Sevgilerimizi çoğaltıyoruz” dedi.

“KIRKYAMA SABRI ÖĞRETİYOR”

Sükeyne Tulan, kırkyamanın geçmişten günümüze yaşatılan milli kültür değerlerimizden biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Eski kumaş parçalarını değerlendirme amacıyla başlayan kırkyama serüveni günümüzde sanatsal çalışmalarla yol almaktadır. Adeta kumaşla terapi de denilebilir. Kırkyama sabrı öğretiyor. Bu da sergimizin ismi oldu. 30 kişi olarak hazırladığımız sergide bir arkadaşımızı kaybettik. Onu da sergimizde saygıyla, özlemle anıyoruz.”